Автосервис С–МОТОРС в Люблино

Наш сервис

Наши преимущества

Автосервис это С–Моторс команда специалистов с 15-летним опытом работы в области ремонта автомобилей. Используем комплектующие детали проверенных поставщиков. Стремимся сделать, Ваши поездки безопасными. Всегда рады помочь в решении сложных задач.

  • Большой опыт работы по ремонту автомобилей
  • Соблюдение сроков
  • Выполняем заказы любой сложности
  • Быстрая доставка запчастей
  • Уютная комната ожиданий посетителей

Наша КОМАНДА

Команда профессионалов

Работаем более 15 лет. За это время у нас сформировалась дружная команда опытных специалистов. Каждый день добросовестно выполняя свою работу, мы стремимся помочь каждому клиенту.

Ежегодно проходим обучение и повышаем уровень своих знаний, не останавливаясь на на достигнутом. Благодаря нашему богатому опыту любая поломка автомобиля будет обнаружена в короткие сроки.

Наши услуги

Автосервис в Люблино

Мы занимаемся ремонтом автомобилей в Люблино. Их техническим обслуживаем, устанавливаем дополнительное оборудование, производим детейлинг.

За это время наработали большой опыт в решении сложных задач.
Приезжайте к нам в автосервис:

  • Проведем диагностику — выявим причины неисправности
  • Подберём качественные запчасти за разумные деньги
  • Починим автомобиль

Гарантия

Гарантия на работу и запчасти

Мы уверены в качестве выполняемых работ. Сотрудничаем с проверенными поставщиками. Поэтому предоставляем гарантию на автозапчасти и работу.

Если устанавливали у нас дополнительное оборудование, проводили детейлинг или ремонтировали свое авто и у Вас возникли нарекания по поводы работы или запчастей, приезжайте к нам — всё исправим.

Мастер по ремонту автомобилей в втосервисе с-моторс
8+

СПЕЦИАЛИСТОВ

15лет

РАБОТАЕМ УЖЕ

890+

ПОЧИНИЛИ

7

ПОСТОВ

Основные принципы работы

Прозрачность цен на услуги, вместе оформим заказ-наряд, обсудим основные нюансы.
Нам важна репутация — работаем на результат.

Диагностика и поиск неисправностей

От грамотной диагностики и своевременного выявления причин неисправности, зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля. Важно вовремя найти и устранить дефект. Это экономит Ваши деньги и поможет избежать дорогостоящего ремонта. Специалисты нашего центра имеют большой опыт работы, поэтому справятся с любой сложной задачей.

Техническое обслуживание

Техосмотр – обязательное условие при эксплуатации автомобиля. Мы работаем по техрехламенту. В наличии всегда есть основные детали для проведения ТО. Выдаем диагностические карты. Гарантируем высокую доступность услуги.

Сход- развал

Работаем на современном оборудовании, которые обеспечивает высочайшую точность измерений углов установки колес и подвесок, тем самым сокращает время прохождения процедуры развала-схождения.
Сход-развал, увеличивает эксплуатационный срок шин, рулевого управления и подвески, обеспечивают автомобилю хорошую управляемость и максимальный уровень устойчивости на дороге.

Шиномонтаж и балансировка

У нас есть оборудование для шиномонтажа и балансировки колес, всех популярных размеров. Выявим причины почему колесо пропускает воздух. Устраним боковые порезы, грыжы, произведём замену пропускающего воздух нипеля.

Заправка и ремонт кондционеров

Мы производим заправку и ремонт автокондиционеров. Проведем диагностику автокондиционера. Выявим причину утечку фреона. Устраним неисправность, большой опыт работы позволит сделать это в сжатые сроки.

Ремонт и замена лобовых стёкол

Незначительный скол или маленькая трещина разрастается в большую паутину на лобовом стекле. Мы производим ремонт стекол с использованием полимерных материалов и современного оборудования. Производим замену оригинальных и не оригинальных стекол у любых марок авто. Большой опыт работы позволяет мастерам нашего автосервиса деликатно справиться с этой задачей. Не ждите, пока стекло окончательно лопнет, записывайтесь к нам на ремонт, это позволит сэкономить Ваши, деньги.

Слесарный ремонт

Техническое обслуживание, ремонт двигателя, рулевой и ходовой, выхлопной системы, тормозов, системы охлаждения, регулировка клапанов и многое другое…

Детейлинг

Антигравийная защита кузова, покрытие керамикой, жидкое стекло, тонировка и полировка.

Дополнительное оборудование

Шумоизоляция, сигнализация, автозвук, камеры заднего вида, парктроники, противотупанные системы.

Бесплатная диагностика неисправностей, записывайтесь!

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НАШИ РАБОТЫ

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Логотип марки BMW
Логотип марки Toyota
Логотип марки Hyndai
Логотип марки Volkswagen
Логотип марки Chevrolet
Логотип марки Kia
Логотип марки Ford
Логотип марки Nissan
Логотип марки Honda
Логотип марки Audi

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Мы стремимся стать лучше, а отзывы наших клиентов помогают в этом.

Провели диагностику, заказали запчасти и назначили дату ремонта. Сделали быстрее чем говорили, что порадовало. Старые запчасти сложили в багажник, для наглядности. Стоимость запчастей получилась как в экзисте. Результатом доволен, приеду ещё.

Константин
Ford Focus

Обращался в автосервис для решения проблемы работы кондиционера на моем хендэ солярис. Мастер провел осмотр и диагностику. Оказалась проблем в прокладке. Оперативно заменили и перезаправили кондей. Езжу уже три месяца. Все ок!

Михаил
Hyundai Solaris

Перед длительной поездкой заезжал на ревизию и как оказалось не зря. Ремень ГРМ нуждался в срочной замене, да и приводной тоже. Хорошо, что это выяснилось в сервисе, а не на трассе. Замену произвели в тот же день.

Андрей
Chevrolet Lacetti

Меняла масло на своей машинке. Достаточно оперативно выполнили все работы, также поменяли все фильтры, классно что они все были в наличии.

Олеся
KIA Ceed

Шиномонтаж по весне тут делала, понравилось, скоро приеду на зиму переобуваться.

Марина
MINI Cooper

Бесплатная диагностика автомобилей

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