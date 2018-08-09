Автосервис в Люблино

Автосервис это С–Моторс команда специалистов с 15-летним опытом работы в области ремонта автомобилей. Используем комплектующие детали проверенных поставщиков. Стремимся сделать, Ваши поездки безопасными. Всегда рады помочь в решении сложных задач.
Работаем более 15 лет. За это время у нас сформировалась дружная команда опытных специалистов. Каждый день добросовестно выполняя свою работу, мы стремимся помочь каждому клиенту.
Ежегодно проходим обучение и повышаем уровень своих знаний, не останавливаясь на на достигнутом. Благодаря нашему богатому опыту любая поломка автомобиля будет обнаружена в короткие сроки.
Мы занимаемся ремонтом автомобилей в Люблино. Их техническим обслуживаем, устанавливаем дополнительное оборудование, производим детейлинг.
За это время наработали большой опыт в решении сложных задач.
Приезжайте к нам в автосервис:
Мы уверены в качестве выполняемых работ. Сотрудничаем с проверенными поставщиками. Поэтому предоставляем гарантию на автозапчасти и работу.
Если устанавливали у нас дополнительное оборудование, проводили детейлинг или ремонтировали свое авто и у Вас возникли нарекания по поводы работы или запчастей, приезжайте к нам — всё исправим.
Прозрачность цен на услуги, вместе оформим заказ-наряд, обсудим основные нюансы.
Нам важна репутация — работаем на результат.
Мы стремимся стать лучше, а отзывы наших клиентов помогают в этом.
Провели диагностику, заказали запчасти и назначили дату ремонта. Сделали быстрее чем говорили, что порадовало. Старые запчасти сложили в багажник, для наглядности. Стоимость запчастей получилась как в экзисте. Результатом доволен, приеду ещё.
КонстантинFord Focus
Обращался в автосервис для решения проблемы работы кондиционера на моем хендэ солярис. Мастер провел осмотр и диагностику. Оказалась проблем в прокладке. Оперативно заменили и перезаправили кондей. Езжу уже три месяца. Все ок!
МихаилHyundai Solaris
Перед длительной поездкой заезжал на ревизию и как оказалось не зря. Ремень ГРМ нуждался в срочной замене, да и приводной тоже. Хорошо, что это выяснилось в сервисе, а не на трассе. Замену произвели в тот же день.
АндрейChevrolet Lacetti
Меняла масло на своей машинке. Достаточно оперативно выполнили все работы, также поменяли все фильтры, классно что они все были в наличии.
ОлесяKIA Ceed
Шиномонтаж по весне тут делала, понравилось, скоро приеду на зиму переобуваться.
МаринаMINI Cooper